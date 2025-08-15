السلطات التركية تعتقل رئيس بلدية منطقة رئيسية في اسطنبول

أنقرة- (أ ب)

اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية رئيسية في اسطنبول إلى جانب حوالي 40 مسؤولا آخرين اليوم الجمعة، في تكثيف لحملة القمع الشاملة ضد المعارضة في البلاد.

وتم اعتقال إينان جوني رئيس بلدية بايوغلو في إسطنبول، في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد.

وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الجمعة أن المشتبه بهم متهمون بالحصول على رشوة والاحتيال والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني من بين أمور أخرى.

وندد حزب الشعب الجمهوري بالاعتقالات ووصفها بأنها محاولة لها دوافع سياسية لإسكات المعارضة..

وكتب المشرع عن حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت على موقع التواصل الاجتماعي إكس "هذا ليس قانونا، إنها عملية سياسية تجري بناء على أوامر من الحكومة"..

وتخضع بلدية بايو وغلو لسيطرة حزب الشعب الجمهوري المعارض. وواجهت البلديات التي تخضع لسيطرة حزب الشعب موجات من الاعتقالات هذا العام، بدءا باستهداف رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي.

يشار إلى أن إسطنبول ومدن تركيا أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز إمام أوغلو وتم سجنه بعد ذلك بتهمة الفساد وعزله من منصبه. غير أنه يُنظر إلى سجنه بأن له دوافع سياسية.