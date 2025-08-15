كارثة طبية.. تفاصيل وفاة نحو 100 شخص في الأرجنتين بسبب مُخدر ملوث

القاهرة- مصراوي

توفى نحو 100 شخصا في الأرجنتين بعد تلقيهم فنتانيل مخصص للاستخدام الطبي كان ملوثًا بالبكتيريا.

العدد الرسمي للوفيات يبلغ 87، لكن مصدرًا قضائيًا صرّح لصحيفة بوينس آيرس هيرالد المحلية، أن هناك تسع وفيات إضافية قيد التحقيق.

وأُطلقت صافرة الإنذار لأول مرة في مايو، عندما أصيب عشرات المرضى في المستشفيات بعدوى بكتيرية خطيرة. وقد تم اكتشاف سلالات من بكتيريا Klebsiella pneumoniae وRalstonia pickettii – بعضها مقاوم لعدة أنواع من المضادات الحيوية – لدى هؤلاء المرضى.

قال المحققون، إن مصدر العدوى كان الفنتانيل، وتتبعوا المنتج إلى شركة الأدوية HLB Pharma ومختبرها Laboratorio Ramallo.

وأكدت الاختبارات التي أجرتها الهيئة الوطنية لمراقبة الأدوية في الأرجنتين (Anmat)، وجود تلوث بكتيري في جثث المتوفين وفي أمبولات من دفعتين من الفنتانيل جرى تحضيرهما بواسطة الشركة – إحداهما كانت "منتشرة على نطاق واسع"، وفقًا للقاضي الفيدرالي إرنستو كريباك الذي يقود التحقيق.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ناسيون المحلية، نفى مالك شركة HLB فارما، أرييل غارسيا فورفارو، أن تكون الوفيات ناجمة مباشرة عن منتجه، وقال إن شركته سحبته من السوق بنفسها، وزعم أنه إذا كانت الأمبولات ملوثة، فإن شخصًا ما قد "زرع" الملوث عمدًا.

كان المرضى قد أُدخلوا إلى المستشفيات لعلاج حالات لا علاقة لها بالفنتانيل، وتلقوا الدواء لتسكين الألم أو كمخدر، قبل أن يصابوا بعدوى بكتيرية مقاومة لعدة أدوية.

وتقول السلطات، إن التلوث ربما طال أكثر من 300 ألف أمبولة موزعة في إقليم بوينس آيرس وسانتا فيه وكوردوبا وفورموسا ومدينة بوينس آيرس؛ ويُقدّر أن نحو 45 ألفًا منها استُخدمت قبل أن يتم سحب البقية ومصادرتها.

وقالت المحامية أدريانا فرانشيسي، التي تمثل عائلات أربعة من الضحايا لوسائل إعلام محلية: "لم تشهد الأرجنتين حالة خطيرة بهذا الشكل من قبل. إنها غير مسبوقة".

وكانت الخسائر البشرية فادحة. قال أليخاندرو أيالا، شقيق ليونيل الذي توفي عن عمر 32 عامًا، لوكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي: "الفنتانيل تسبب في وفاتهم خلال أيام". أما والدة ريناتو نيكوليني، البالغ من العمر 18 عامًا والذي نُقل إلى المستشفى بعد حادث سيارة وتوفي لاحقًا بسبب مضاعفات الفنتانيل، فقالت لوكالة إيفي: "بدأ يتحسن شيئًا فشيئًا، وفي اليوم الثالث اكتشفوا إصابته بالتهاب رئوي. لم يتمكنوا من السيطرة على حرارته، وبعد سبعة أيام توفي".

تم سحب الأمبولات من الدفعات الملوثة، وقال القاضي الفيدرالي إرنستو كريباك: "لا توجد أمبولات ملوثة متداولة اليوم". ومع ذلك، يستمر عدد الوفيات في الارتفاع مع تحليل المحققين لمزيد من حالات المرضى الذين توفوا في الأشهر الأخيرة بعد تلقي الدواء.

لم تُوجّه أي اتهامات حتى الآن، لكن المحكمة سمّت 24 شخصًا متورطين في تصنيع وبيع المخدر الأفيوني كمشتبه بهم، ومنعتهم من مغادرة البلاد وجمّدت أصولهم. وقالت المحامية أدريانا فرانشيسي إن التحقيق يدرس كيفية تصنيع الدفعات الملوثة وما إذا كانت إجراءات الرقابة على الجودة قد طُبقت. وأضافت: "هذا سيكون مهمًا جدًا لتحديد المسؤولية".

الفنتانيل هو مخدر أفيوني صناعي معتمد لتسكين الألم والتخدير، ويبلغ تأثيره بين 50 و100 مرة أقوى من المورفين.