تتكون من 5 مبادئ.. نتنياهو يعلن تفاصيل خطة إنهاء الحرب على غزة

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تفاصيل خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أنها تقوم على خمسة مبادئ أساسية.

وقال نتنياهو: "قبل أسبوع اجتمعت مع الحكومة، وحددنا خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس – إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا، دون التخلي عن أي منهم – نزع سلاح القطاع بالكامل – فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على غزة بما في ذلك محيطها الأمني – إقامة حكومة مدنية بديلة".

وأوضح أن مبدأ نزع السلاح لا يقتصر على حماس، بل يشمل منع تصنيع الأسلحة في القطاع أو تهريبها إليه.

وبشأن الحكومة البديلة، أكد نتنياهو أنها "لن تكون حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "هذه المبادئ الخمسة ستضمن أمن إسرائيل، وهذا هو معنى النصر الذي نعمل على تحقيقه، ومن المهم أن يدركه الجميع".

وفي سياق متصل، قال مسؤولان إسرائيليان لرويترز، إن رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع زار قطر الخميس لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية/ أن برنياع التقى في الدوحة برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث ناقشا "صفقة الأسرى". ونقلت القناة عن مصدر مطلع أن برنياع شدد على ضرورة أن يوضح الوسطاء لحماس أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال غزة ليس مجرد حرب نفسية، بل خطوة جدية إذا لم يتحقق تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود أمريكية وقطرية ومصرية وتركية للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية.