ترامب: هناك احتمال بنسبة 25% أن يفشل لقائي مع بوتين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن هناك احتمالاً بنسبة 25% لفشل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن القمة تهدف إلى التمهيد لعقد اجتماع ثانٍ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ سنوات.

وفي مقابلة اليوم مع بريان كيلميد في إذاعة "فوكس راديو"، سُئل ترامب عما إذا كان هناك أي سيناريو يمكن أن يُعتبر فيه الاجتماع فاشلاً، فأجاب: "نعم، 25%".

وأضاف ترامب: "هذا الاجتماع يمهد للاجتماع الثاني. الاجتماع الثاني سيكون مهمًا جدًا جدًا، لأنه سيكون اجتماعًا يتم فيه التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه سيكون هناك "أخذ وعطاء" بشأن الحدود والأراضي خلال الاجتماع الثاني.

ووصف اجتماع الغد بأنه "مثل لعبة الشطرنج".

وقال مجددًا: "هذا الاجتماع يمهد للاجتماع الثاني، لكن هناك احتمال بنسبة 25% أن لا يكون اجتماعًا ناجحًا".

كما أبدى ترامب انفتاحه على فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تخرج نتائج جيدة من اللقاء.

وأضاف: "نعم سأفعل... إذا لم تُحل المسألة"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبه أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك غدًا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما في ولاية ألاسكا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ردًا على سؤال حول المؤتمر الذي أعلن عنه الكرملين في وقت سابق: "هذه هي الخطة".

وأوضحت ليفيت، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن ترامب سيغادر صباح الغد إلى القاعدة العسكرية المشتركة في أنكوريج، حيث سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا مع بوتين، يعقبه غداء رسمي بحضور وفدي البلدين، ثم المؤتمر الصحفي.