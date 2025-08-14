إعلام عبري: رئيس الموساد أبلغ قطر بتخلي إسرائيل عن أي صفقة جزئية

وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر سياسي، الخميس، إن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع لم يناقش مع الوسيط القطري ملف الأسرى بل أوضح التخلي عن الصفقة الجزئية.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر، أن رئيس الموساد التقى برئيس وزراء قطر وبحث معه جهود التوصل لصفقة شاملة للإفراج عن الأسرى، موضحة أنه شدد على أن يقوم الوسطاء بإبلاغ حماس أن احتلال غزة أمر جدي وليس حربا نفسية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، الخميس، إنه سيتم إرسال 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء لصالح العملية الواسعة لاحتلال مدينة غزة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجدول الزمني لجيش الاحتلال بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحث جيش الاحتلال على تحرك سريع وقوي باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة بغزة.

وذكرت تقديرات جيش الاحتلال، أن من المتوقع أن يلتقي آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء طارئة خلال الأيام المقبلة.