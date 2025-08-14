معاريف: العثور على جسم مشبوه بالقرب من محطة قطارات تل أبيب

وكالات

كشفت صحيفة معاريف العبرية، أنه تم العثور على جسم مشبوه بالقرب من محطة قطارات تل أبيب.

وقالت الصحيفة العبرية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إنه بسبب العثور على جسم مشبوه قرب سكة الحديد في منطقة محطة تل أبيب هاهاجانا، أُغلق أحد المسارات بتوجيه من الشرطة.

وأعلنت سكك حديد إسرائيل احتمال حدوث تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات في منطقة تل أبيب، إذ قالت الصحيفة: "تُساعد طواقم السكك الحديدية الشرطة في إزالة الجسم الغريب وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها".