الكويت ترسل طائرة مساعدات إلى مطار "ماركا" ضمن الجسر الجوي لإغاثة غزة

الكويت- (أ ش أ)توجهت طائرة مساعدات كويتية ثالثة ضمن الجسر الجوي الثاني لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار "ماركا" العسكري في الأردن.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، خالد المغامس، في تصريحات صحفية قبيل إقلاع الطائرة المحملة بعشرة أطنان من المواد الغذائية الأساسية، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الحملة الوطنية الإغاثية العاجلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الطائرة الإغاثية الثالثة جرى تجهيزها بالتعاون مع الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لضمان جودة المساعدات وسرعة إيصالها.

وأوضح أن الكويت من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للشعوب المتضررة خصوصا للأشقاء في فلسطين لتخفيف معاناتهم التي يمرون بها حاليا.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا متواصلا مع سفارة دولة الكويت لدى الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسلم المساعدات وتوزيعها داخل قطاع غزة.

وذكر أن هناك أيضا ترتيبات مماثلة مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة في القوة الجوية الكويتية لتسيير رحلات إغاثية إضافية في إطار الجسر الجوي الكويتي، موجها الشكر لكل الجهات الرسمية الكويتية على تعاونها في تسهيل وتسريع عمليات إيصال المساعدات.

وشدد على أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستواصل تكثيف عملياتها الإنسانية والاستجابة السريعة لكل الأزمات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.





