إعلام إسرائيلي: سيتم إرسال 100 ألف أمر استدعاء لصالح احتلال غزة

10:51 ص الخميس 14 أغسطس 2025

احتلال غزة

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، الخميس، إنه سيتم إرسال 80 إلى 100 ألف أمر استدعاء لصالح العملية الواسعة لاحتلال مدينة غزة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجدول الزمني لجيش الاحتلال بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحث جيش الاحتلال على تحرك سريع وقوي باستخدام نيران كثيفة وقوات كبيرة بغزة.

وذكرت تقديرات جيش الاحتلال، أن من المتوقع أن يلتقي آلاف جنود الاحتياط أوامر استدعاء طارئة خلال الأيام المقبلة.

احتلال غزة إعلام إسرائيلي استدعاء مصادر عسكرية إسرائيلية
