إعلان

سموتريتش: خطة الاستيطان الجديدة في الضفة ستدفن فكرة الدولة الفلسطينية

10:48 ص الخميس 14 أغسطس 2025

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن خطته الاستيطانية الجديدة تهدف إلى بناء 3 آلاف و400 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية.

وأكد سموتريتش، أن خطته الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية ستدفن فكرة الدولة الفلسطينية.

من جانبها، قالت محافظة القدس في بيان، إن تفعيل المخطط الاستيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس إعلان حرب على الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك مشاريع استيطانية جديدة تهدد بتهجير الخان الأحمر والتجمعات البدوية.

وأوضحت المحافظة، أن طريق "نسيج الحياة" و"الحديقة الوطنية" أدوات لخنق أحياء الطور والعيسوية، مؤكدة أن أوامر الهدم في العيزرية والتجمعات البدوية تهدف للتمهيد لمخطط القدس الكبرى.

وأشارت المحافظة، إلى أن المخططات الإسرائيلية تهدف لطمس الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، داعية الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لوقف الزحف الاستيطاني وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سموتريتش خطة الاستيطان الدولة الفلسطينية وزير المالية الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الفاصل المداري يتقدم داخل مصر.. رياح حارة وأتربة وسحب رعدية وأمطار
انكسار الموجة الحارة تدريجيًا.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
معاملة المثل.. وزير الخارجية: خفضنا تأمين سفارات غربية ردا على الاعتداء على سفاراتنا -فيديو