الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ باليستي ويتعهدون بتصعيد عملياتهم

10:34 ص الخميس 14 أغسطس 2025

هجمات حوثية على أهداف إسرائيلية

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، الخميس، إن الجماعة اليمنية نفذت عملية استهدفت مطار اللد "بن جوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي وحققت نجاحا.

وأكد سريع، أن العملية تسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين وتعليق حركة المطار، موضحا ان الجماعة اليمنية الموالية لإيران تتابع تطورات الميدان بغزة وستصعد عملياتنا الإسنادية لوقف العدوان ورفع الحصار.

وقبل ساعات، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض هذا التهديد.

ودعا الجيش الإسرائيلي الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.

