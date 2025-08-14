وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة على تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمسك بالأهداف الإقليمية المتطرفة التي اتبعها طوال الحرب.

ويرجّح التقرير الاستخباراتي الأمريكي، أن بوتين سيستخدم وقف إطلاق النار المحتمل لإعادة تأهيل قواته.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي، الخميس، إن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لن يكون جلسة استماع بل سيكون حوارا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن ترامب سيخبر بوتين بماهية الصفقة وما عليه فعله وهو أن الأرض مقابل السلام.

وأكد مسؤولون، أن الرئيس الأمريكي مستعد لفرض العقوبات التي هدد بها روسيا إذا رفض بوتين قبول إطار السلام الذي سيطرحه، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن مجلس الشيوخ أعد بالفعل مشروع قانون عقوبات صارم بدعم من الحزبين.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قادة أوروبيين وأوكرانيين أن واشنطن مستعدة للمساهمة في منح ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن واشنطن مستعدة للقيام بدور ما في تزويد كييف بوسائل ردع ضد أي عدوان روسي مستقبلي.

وأوضح مسؤول بريطاني، أن ترامب يدرك أن الضمان الأمني الأمريكي يجب أن يكون جزءا من تسوية نهائية في أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أوروبيون، أن ترامب أبلغ قادة أوروبيين أنه لا يعتزم بحث تقسيم محتمل للأراضي عندما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيجتمع مع بوتين بهدف تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ولفت مسؤولون أوروبيون، إلى أن الرئيس الأمريكي اتفق مع قادة أوروبيين على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار بأوكرانيا قبل المفاوضات.