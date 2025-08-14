الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراض هذا التهديد.

ودعا الجيش الإسرائيلي الجمهور إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية، وفقا لروسيا اليوم.

ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، قال فيه "قبل قليل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن"، مؤكدا أنه "لم تطلق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".