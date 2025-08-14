

وكالات

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد في حديثه مع القادة الأوروبيين بالمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وكتب بارو في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الرئيس ترامب أكد بوضوح لأوكرانيا وحلفائها الذين اجتمعوا أمس أن الولايات المتحدة ستساهم في الضمانات الأمنية التي وضعها تحالف الراغبين بقيادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا".

وحسب قول بارو، فإن ترامب أكد، أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار غير المشروط في أوكرانيا وأن المفاوضات حول الأراضي لن تجري إلا بحضور فلاديمير زيلينسكي.

يذكر أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس نظم الأربعاء اجتماعا افتراضيا حول التسوية الأوكرانية لتنسيق مواقف الغرب عشية اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي المقرر في 15 أغسطس.

وشارك في المناقشات زعماء عدد من الدول الأوروبية ورئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والأمين العام لحلف الناتو مارك روته والرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي.