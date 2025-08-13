قبل قمة ألاسكا.. زيلينسكي يحذر ترامب من "خداع" بوتين

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يأمل أن تركز المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه حذّر ترامب من أن بوتين "يخادع" بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

وجاءت تصريحات زيلينسكي عقب مشاركته في اجتماع عبر الإنترنت ضم ترامب وقادة أوروبيين. وقال: "أبلغت الرئيس الأمريكي وجميع زملائنا الأوروبيين أن بوتين يخدع"، مضيفاً أن الرئيس الروسي "يحاول الضغط قبل اجتماع ألاسكا على مختلف جبهات القتال الأوكرانية، لإظهار قدرته على احتلال كامل أراضي أوكرانيا".

كما أعرب زيلينسكي عن رغبته في عقد اجتماع ثلاثي يجمعه بترامب وبوتين، مشدداً على أن أي مفاوضات بشأن أوكرانيا يجب ألا تستبعد كييف.

من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أن الزعماء الأوروبيين وترامب وزيلينسكي متحدون في عزمهم على إنهاء الحرب، قائلاً: "الكرة الآن في ملعب روسيا"، ومشيداً بـ"قيادة الرئيس ترامب وتنسيقه الوثيق مع الحلفاء" قبل لقائه المرتقب مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

أما المستشار الألماني فريدريش ميرتس، فأكد ضرورة إشراك أوكرانيا في أي مفاوضات لاحقة بعد قمة ألاسكا، موضحاً أن "وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف يجب أن يكون الخطوة الأولى، حتى تأتي المفاوضات بالترتيب الصحيح".

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رغبة واشنطن في "التوصل إلى وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، مؤكداً أن "الأراضي الأوكرانية ليست قابلة للتفاوض، ولن يتفاوض بشأنها إلا الرئيس الأوكراني"، لافتاً إلى أنه "لا توجد خطط جدية لتبادل الأراضي مطروحة حالياً".

كما أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو عززوا موقفهم المشترك حيال أوكرانيا، وكتبت على منصة "إكس": "أجرينا مكالمة جيدة للغاية… عززنا اليوم الأسس المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا، وسنواصل التنسيق الوثيق. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاماً عادلاً ودائماً".

وكان الهدف من الاجتماع وضع ملامح لقاء ترامب – بوتين المقرر يوم الجمعة.