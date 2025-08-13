ستارمر: نقترب من التوصل لوقف النار في أوكرانيا بجهود ترامب

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، أن التوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بات قريبا بسبب جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ستارمر، إلى أنه يجب دمج الجهود الدبلوماسية والدعم العسكري لأوكرانيا والضغط على روسيا من أجل التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا، موضحا أن أي مشكلة متعلقة بأوكرانيا يجب حلها بوجود أوكرانيا والحدود الدولية لا يجب تغييرها بالقوة.

وأكد ستارمر، أنه يجب توفير الضمانات الأمنية لأي اتفاق يتم بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن دعمه اجتماع الجمعة في ألاسكا بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين واستعداده لدعم نتائجه.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن من المهم تواصل الجهود لتحقيق السلام الدائم والعادل في أوكرانيا، مؤكدا استعداده لفرض المزيد من العقوبات على روسيا في إطار سياسة الضغوط.