للمرة الثانية.. طرد نائبة نيوزيلندية بسبب دعمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

01:44 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

طرد نائبة نيوزيلندية

وكالات

شهد البرلمان النيوزيلندي اليوم الأربعاء تصعيدًا نادرًا، بعد طرد النائبة كلوي سواربريك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، على خلفية دعمها مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف نيوزيلندا بالدولة الفلسطينية.

وكانت سواربريك، وهي من مؤسسي حزب "الحضر"، قد وصفت خصومها في البرلمان بـ"الجبناء" أثناء نقاش ساخن بشأن الاعتراف بفلسطين، ورفضت التراجع عن تصريحاتها أو الاعتذار، ما دفع رئيس البرلمان جيري براونلي إلى طردها ومنعها من حضور الجلسات لبقية الأسبوع.

وبالرغم من الحظر، عادت سواربريك اليوم إلى مقعدها في البرلمان، رافضة الاعتذار مجددًا، ما أدى إلى إخراجها قسرًا مرة أخرى، بينما كانت تهتف "فلسطين حرة" عند مغادرتها القاعة.

وفي تصعيد رسمي نادر، قرر البرلمان التصويت على "تسمية" سواربريك بسبب سوء السلوك، وهو إجراء برلماني يؤدي إلى وقف راتب النائبة مؤقتًا، وقد وافق جميع نواب الحكومة على القرار.

يأتي هذا التطور في وقت أعلنت فيه الحكومة النيوزيلندية، على لسان وزير الخارجية وينستون بيترز، أنها ستدرس خلال الشهر المقبل موقفها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

طرد نائبة نيوزيلندية الدولة الفلسطينية دعمها البرلمان النيوزيلندي إسرائيل
