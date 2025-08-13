إعلان

تركيا: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تُعالج مخاوفنا الأمنية في سوريا

01:18 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

تركيا

وكالات

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن سوريا تواجه صعوبات وتهديدات متزايدة، مشيراً إلى وجود أطراف لا تريد لها الاستقرار، وأن بلاده تتابع التطورات الجارية عن كثب وتنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهتها.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أوضح الوزير أن سوريا تسعى لبناء علاقات جيدة مع محيطها ودول العالم، إلا أن سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى الأراضي السورية، حيث تسعى تل أبيب، بحسب تعبيره، إلى إضعاف سوريا وزعزعة استقرارها.

وأشار الوزير إلى أن هناك محاولات لحلحلة الأزمة في محافظة السويداء، في وقتٍ تشهد فيه البلاد أحداثًا وتطورات لا يمكن لتركيا التسامح معها، على حد قوله.


وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده لا تمتلك أطماعًا في الأراضي السورية، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم تتم معالجة مخاوفها الأمنية.

