وكالات

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الثلاثاء، إن الحكومة السورية تعهدت بتسخير جميع الموارد لمحاسبة مرتكبي فظائع محافظة السويداء.

وأكد باراك، أن سوريا ستتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي تمت بالسويداء، مجددا التأكيد على التزام واشنطن بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى جنوب غرب سوريا لدعم المتضررين.

وأشار باراك، إلى أن سوريا ملتزمة بعملية موحدة تحترم وتحمي جميع مكوناتها وتعزز مستقبلا مشتركا للشعب، كما أنها ملتزمة بحماية جميع مكوناتها رغم القوى المتدخلة الساعية لتمزيق المجتمع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السورية، الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية أردنية أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة، في العاصمة عمّان، لبحث الأوضاع في دمشق وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق الشعب السوري وتلبي طموحاته.

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس باراك، وممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".