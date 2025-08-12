الاتحاد الأوروبي و24 دولة يدعون إسرائيل إلى عدم تسييس المساعدات لغزة

وكالات

قال الاتحاد الأوروبي و24 دولة في بيان مشترك، الثلاثاء، إن المعاناة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات لا تُصدق.

وأشار الاتحاد الأوربي والدول، إلى أنه يجب اتخاذ خطوات فورية ودائمة لتسهيل وصول منظمات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين على نحو آمن وواسع النطاق إلى غزة.

وشدد الاتحاد الأوروبي والدول في بيانهم المشترك، على ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة في مواقع توزيع المساعدات بغزة وحماية المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، داعين إسرائيل إلى السماح بإدخال جميع شاحنات المساعدات إلى غزة.

وأكد البيان، أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجاعة بغزة وعدم تسييس المساعدات، معربا عن امتنان الاتحاد الأوروبي والدول الـ24 للولايات المتحدة وقطر ومصر لسعيهم نحو وقف إطلاق النار.