بوليتيكو: خلاف بين موظفين بالاتحاد الأوروبي والمفوضية بسبب إسرائيل

وكالات

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الثلاثاء، إن خلافا نشب بين موظفي الاتحاد الأوروبي والمفوضية بشأن حقهم في الاحتجاج على موقف الاتحاد تجاه إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن موظفين بالاتحاد الأوروبي يرون أن عدم الضغط على إسرائيل بشأن جرائم حرب غزة يجعل أداء واجباتهم مستحيلا.

وأكد مسؤول، أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قمعت مقاومة موظفيها لسياساتها مع إسرائيل وأخرت اتخاذ إجراءات جادة.

وأوضحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن غضب موظفي الاتحاد بشأن عدم قطع علاقاته مع إسرائيل سياسي، مشيرة إلى أن على موظفي الاتحاد الامتثال لواجباتهم والتزاماتهم بنزاهة وحياد.