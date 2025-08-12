مقتل جندي سوري في اشتباكات مع "قسد" شرق حلب

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، مقتل جندي في اشتباكات مع مجموعتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق حلب شمال شرق البلاد.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا): " قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحاً، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن استشهاد أحد جنود الجيش".

وأضافت الإدارة:"ردّت وحدات الجيش العربي السوري، وضمن قواعد الاشتباك، على مصادر النيران، وأفشلت عملية التسلل، وأجبرت القوات المتقدمة نحو موقع تل ماعز على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية".

ولفتت إلى أن "هذا التصعيد الجديد يأتي في وقتٍ تستمر فيه قوات "قسد" باستهداف مواقع انتشار الجيش في منطقتي منبج ودير حافر بشكلٍ دائم، كما تقوم بالتوازي مع ذلك، بإغلاق بعض طرق مدينة حلب أمام الأهالي بشكلٍ متقطع وشبه يومي، انطلاقاً من مواقع سيطرتها قرب دوار الليرمون، ضاربةً بعرض الحائط جميع التفاهمات والاتفاقات المبرمة مع الحكومة السورية".

وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم السبت الماضي إلغاء الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية باريس بين الوفد الحكومي وقوات قسد، وذلك إثر عقد مؤتمر قبل ذلك بيوم في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا بعنوان "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، والذي نظمته قوات "قسد"، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.