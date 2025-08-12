عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باستقالة ديرمر المسؤول عن المفاوضات

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن عائلات الأسرى بغزة تطالب باستقالة رون ديرمر، المسؤول عن المفاوضات لفشله في إعادة أبنائها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلات أسرى قاطعت اليوم جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.

وفي سياق منفصل، أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل السماح للأطباء بالانضمام للإضراب العام الذي دعت إليه عائلات الأسرى الأحد المقبل، من أجل الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة ويتيح الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.