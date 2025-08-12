وكالات



دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أنصار الحكومة إلى الانضمام للإضراب المقرر الأحد المقبل، استجابة لدعوة عائلات الأسرى.

ورد وزير التعليم الإسرائيلي على تصريحاته بالقول إن "دعوتك لتعطيل الاقتصاد تمثل هدية لأعدائنا وليست للمخطوفين".

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل دعا النقابات إلى تمكين العمال من المشاركة في احتجاجات الأحد المقبل اعتراضا على القرار الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة.

ويأتي ذلك احتجاجا على قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، باحتلال كامل قطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع للقضاء على حماس وعودة الأسرى.



يذكر أن القناة 12 العبرية، قد أفادت بأن عائلات الأسرى وعائلات قتلى الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بتل أبيب الأحد الماضي، عزمها تنفيذ إضراب شامل وشل مظاهر الحياة في 17 أغسطس الجاري.