إعلان

المعارضة الإسرائيلية تدعو أنصار الحكومة للمشاركة في الإضراب العام يوم الأحد

12:16 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

يائير لبيد رئيس الوزراء الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أنصار الحكومة إلى الانضمام للإضراب المقرر الأحد المقبل، استجابة لدعوة عائلات الأسرى.

ورد وزير التعليم الإسرائيلي على تصريحاته بالقول إن "دعوتك لتعطيل الاقتصاد تمثل هدية لأعدائنا وليست للمخطوفين".

وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل دعا النقابات إلى تمكين العمال من المشاركة في احتجاجات الأحد المقبل اعتراضا على القرار الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة.

ويأتي ذلك احتجاجا على قرار المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، باحتلال كامل قطاع غزة وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع للقضاء على حماس وعودة الأسرى.


يذكر أن القناة 12 العبرية، قد أفادت بأن عائلات الأسرى وعائلات قتلى الجيش الإسرائيلي قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بتل أبيب الأحد الماضي، عزمها تنفيذ إضراب شامل وشل مظاهر الحياة في 17 أغسطس الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير لبيد المعارضة الإسرائيلية إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. كتل شديدة الحرارة وأمطار على 6 مناطق
وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابق