وكالات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن هناك اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة، ودخول قوات جيوش عربية وانسحاب لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ونقلت وكالة "معا" عن مصدر خاص قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اتفاقًا شاملًا لإنهاء الحرب في غزة، يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية ودخول جيوش عربية.

وفي السياق ذاته نقل موقع "أكسيوس"، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه توقف عن تأييد خطط إسرائيل لمهاجمة واحتلال مدينة غزة بشكل مباشر.

وقال ترامب خلال مقابلة قصيرة مع موقع "أكسيوس" أمس الإثنين، إنه لا يعتقد أن حماس ستفرج عن الأسرى ما لم يتغير الوضع.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للتفاوض على صفقة شاملة.

وتأتي تلك التطورات بعد أيام من قرار المجلس الوزاري المصغر برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال كامل قطاع غزة، رغم رفض عدد من القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان إيال زامير.