الجيش الباكستاني يعلن تصفية 3 مسلحين جنوب غربي البلاد

إسلام آباد- (أ ش أ)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم /الثلاثاء/ أن قواته تمكنت من تصفية ثلاثة مسلحين بمقاطعة "زهوب" في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

ونقل راديو باكستان عن بيان لإدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني قوله "إنه تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات كانت بحوزة المسلحين، وبذلك يرتفع عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم خلال العملية الأمنية المستمرة منذ أربعة أيام في المنطقة إلى 50 مسلحا".

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".