ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما

واشنطن- (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين تمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما، ما يؤجل المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه وقع الأمر التنفيذي الخاص بالتمديد، مؤكدا أن "جميع العناصر الأخرى في الاتفاق ستظل كما هي".

وكان من المقرر أن ينتهي الموعد النهائي السابق عند الساعة 1201 بعد منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، ولو حدث ذلك لكان بإمكان الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من مستواها المرتفع أصلا البالغ 30%، فيما كان بإمكان بكين الرد بزيادة الرسوم الانتقامية على الصادرات الأمريكية إلى الصين.

ويمنح هذا التجميد مهلة للبلدين لحل بعض الخلافات، وربما تمهيد الطريق لعقد قمة في وقت لاحق من هذا العام بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، ورحبت به الشركات الأمريكية التي تمارس أنشطتها في الصين.