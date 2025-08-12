إعلان

بسبب حريق الغابات.. إجلاء أكثر من 2000 شخص جنوب إسبانيا

01:51 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

حرائق غابات

وكالات

قالت السلطات الإسبانية، إنه تم إجلاء أكثر من 2000 شخص بسبب حريق غابات بالقرب من منتجع تاريفا الساحلي جنوب إسبانيا.

وأكد وزير الداخلية في حكومة إقليم الأندلس أنطونيو سانز، أن قائمة المتضررين شملت المصطافين ونزلاء المنتجعات وسكان مناطق "بلايا دي أتلانترا" و"بلايا دي بولونيا" الواقعتين على مسافة نحو 25 كيلومترا شمال غربي مركز مدينة تاريفا.

ووفقًا للمعلومات الرسمية، اندلعت النيران، صباح الاثنين، في غابات الأوكالبتوس الكينا والصنوبر بجبال سييرا دي بلاتا.

وتردد أن الحريق انتشر بشكل سريع نحو الساحل في مراحله الأولى، وفقا لسكاي نيوز.

وشارك أكثر من 100 عنصر من قوات الإنقاذ في التصدي للنيران المشتعلة على الأرض مساء الاثنين، بدعم من 14 طائرة إطفاء ومروحية.

وأوضحت السلطات، أن الرياح القوية - التي بلغت سرعة العواصف المصاحبة لها نحو 50 كيلومترا في الساعة ، تسببت في إعاقة جهود مكافحة الحريق.

