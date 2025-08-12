

وكالات

اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع نظيره الكندي مارك كارني، على أن السلام في أوكرانيا يجب أن يُبنى بالتعاون مع كييف، لا أن يُفرض عليها، وفق ما صرح به متحدث باسم مكتب ستارمر.

ورحب الزعيمان بمواصلة الجهود الدبلوماسية الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لإحلال السلام واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى بالتعاون مع أوكرانيا لا أن يُفرض عليها".

وأضاف المتحدث في بيان: "أكد ستارمر وكارني أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون قائما على الحرية والسيادة وتقرير المصير".

جاء البيان قبيل لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا.

يشار إلى أن الإعلان عن قمة ألاسكا يوم 8 أغسطس تزامن مع انقضاء مهلة حددها الرئيس الأمريكي للكرملين لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وألمح ترامب إلى أن اتفاقًا محتملًا قد يتضمن تبادل أراض بين البلدين لوضع حد للحرب التي بدأت مطلع عام 2022.

غير أن زيلينسكي حذر من أن تقديم تنازلات لروسيا لن يدفعها لإنهاء الحرب، وفقا للعربية.

وأفاد في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: أن روسيا ترفض وقف عمليات القتل وبالتالي يتعين عليها ألا تحصل على أي مكافآت أو ميّزات، حسب قوله.

وأضاف أن هذا ليس مجرّد موقف أخلاقي، بل هو موقف منطقي، القاتل لا يقتنع بالتنازلات، وفقا لما جاء في بيانه.