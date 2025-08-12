وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة بسوريا، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق.

كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري.