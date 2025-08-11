قناديل البحر تتسبب في إغلاق أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا

(د ب أ)

تم إغلاق أربعة مفاعلات في أكبر محطة للطاقة النووية في فرنسا بمدينة جرافلين المطلة على القنال الإنجليزي، بسبب وجود مجموعة من قناديل البحر في محطات ضخ المياه بالمحطة.

وقالت شركة كهرباء فرنسا المشغلة للمحطة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن هناك تراكما "هائلا وغير متوقع" لقناديل البحر في أسطوانات الترشيح بمحطات الضخ، التي تقع في الجزء غير النووي من المحطة.

ووفقا للبيان، تم إغلاق ثلاث وحدات تلقائيا مساء أمس الأحد، تلاها إغلاق الوحدة الرابعة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن سلامة المحطة وموظفيها والبيئة ليست عرضة للخطر.

وقالت متحدثة باسم شركة كهرباء فرنسا "إن محطة الطاقة في جرافيلين شمال فرنسا، التي تضم ستة من مفاعلات الماء المضغوط، هي الأكبر في البلاد، مضيفة أن إنتاج الطاقة توقف مؤقتا بسبب أعمال الصيانة الجارية حاليا في الوحدتين الأخريين.