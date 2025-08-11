إعلان

فضيحة في أستراليا.. مديرة مدرسة يهودية مدانة بالاعتداء الجنسي وتكرر الجريمة خلف القضبان

01:23 م الإثنين 11 أغسطس 2025

مديرة مدرسة يهودية مدانة بالاعتداء الجنسي وتكرر ال

وكالات

كشفت تقارير إعلامية أسترالية أن المدانة بجرائم جنسية مالكا ليفر، تم نقلها إلى الحبس الانفرادي في أحد السجون الأسترالية عقب حادثة تتعلق بسجينة شابة.

وتم وضع ليفر وهي مديرة مدرسة يهودية مدانة بالاعتداء الجنسي على 74 طالبة في الحبس الانفرادي داخل المنشأة الواقعة شمال ملبورن، على خلفية حادثة مع سجينة أصغر سنًا، وثقت كاميرات المراقبة بالسجن تفاصيلها، وفقًا لما أورده موقع "News.com" الأسترالي.

وكانت ليفر قد واجهت اتهامات باغتصاب طالبات في مدرسة "أداس إسرائيل" في ملبورن، حين كانت تشغل منصب المديرة.

وقد فرت إلى إسرائيل عام 2008، قبل أن تتمكن السلطات الأسترالية من استعادتها عبر عملية تسليم في عام 2021.

وحكمت محكمة أسترالية على ليفر بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانتها بارتكاب جرائم اعتداء جنسي بحق عدد من الطالبات.

الاعتداء الجنسي السجون الأسترالية مدرسة يهودية
