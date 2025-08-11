كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها البالغ إزاء خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

سول- (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية في سول يوم الأحد عن قلقها البالغ إزاء خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء احتمال تفاقم الوضع في قطاع غزة الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية"، مشيرة إلى الخطة للسيطرة على قطاع غزة التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت بأن الحكومة الكورية الجنوبية دعمت باستمرار حل الدولتين وتعارض كل الإجراءات التي تقوض تحقيق ذلك الحل.

وذكرت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية تدعو كافة الأطراف المعنية إلى بذل كل الجهود لحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار على الفور في الصراع بين إسرائيل وغزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول الدعم الإنساني، والالتزام بالقوانين الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.