مجلس الأمن يدين أعمال العنف ضد المدنيين في السويداء بسوريا



وكالات

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في محافظة السويداء بسوريا منذ 12 يوليو، ودعا جميع الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وأدان المجلس بشدة أعمال العنف ضد المدنيين التي أدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص، وحث على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن.

وشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مؤكدا أن تحقيق السلام يمر عبر ضمان الأمان والمساءلة القضائية لجميع مرتكبي العنف.

ورحب بإعلان السلطات المؤقتة في سوريا إدانتها للعنف والتزامها بإجراء تحقيقات شفافة وشاملة.

وأكد المجلس احترامه سيادة واستقلال ووحدة سوريا، ورفض أي تدخل سلبي في الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي، داعيا للامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار.

كما شدد على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974 ودور قوة الأمم المتحدة لمراقبته.

وأعرب المجلس عن قلقه من التهديد الإرهابي، لا سيما من المقاتلين الأجانب، ودعا إلى مكافحة كافة أشكال الإرهاب.

كما أكد ضرورة تنفيذ عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم وتهدف لحماية حقوق الجميع، استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع دعم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص في هذا المجال، روسيا اليوم.