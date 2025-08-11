

وكالات

أدانت كوريا الشمالية المناورات العسكرية المشتركة المزمعة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واعتبرتها استفزازا، وفقا لبيان وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج تشول.

كانت تقارير سابقة قد أفادت، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على إجراء المناورات الدفاعية السنوية المشتركة "درع أولتشي للحرية 25" (UFS) من 18 إلى 28 أغسطس، حيث يتضمن سيناريو التدريبات تهديدات واقعية مستخلصة من تحليل الصراعات العسكرية الحديثة في العالم.

وتشمل المناورات كلا من المحاكاة الحاسوبية والمناورات الميدانية الفعلية، ومع ذلك، سيتم تأجيل حوالي 20 من أصل 40 تدريبا ميدانيا مخططا لها خلال فترة المناورات إلى سبتمبر، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة وجمهورية كوريا كوريا الجنوبية التي تمثل موقف المواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية وتشكل مرة أخرى تحديا خطيرا للأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، كما نحذر بشدة من العواقب السلبية التي ستترتب على أفعالهما"، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت كوريا الشمالية، أن قواتها المسلحة مستعدة للرد الحازم والمتسق على المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية استنادا إلى حق الدفاع عن النفس في مواجهة الإجراءات الاستفزازية.