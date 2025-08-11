استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع بقصف إسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، باستشهاد مراسلي قناة "الجزيرة" الإخبارية في قطاع غزة، أنس الشريف ومحمد قريقع بقصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء.

وأشارت قناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، محاولات فلسطينيين لانتشال جثامين الشهداء والجرحى عقب القصف الإسرائيلي للخيمة.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهم.