عبد العاطي وقادة مجموعة "ذا إلدرز" يناقشون مستجدات الأوضاع بغزة

11:10 م الأحد 10 أغسطس 2025

عبد العاطي وقادة مجموعة ''ذا إلدرز'' يناقشون مستجد

وكالات

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الأحد، وفدا من مجموعة الحكماء "ذا إلدرز"، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، حيث ضم الوفد "ماري روبنسون" رئيسة أيرلندا السابقة، و"هيلين كلارك" رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة.

تناول اللقاء الأوضاع المتدهورة والكارثة الإنسانية في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع لأكثر من عام ونصف، واستخدام سياسة التجويع كسلاح، مشيرا إلى محاولات إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه الأصيل في تقرير مصيره في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق.

كذلك، شدد عبد العاطي على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أنه لا أمن ولا استقرار للمنطقة دون تجسيد الدولة الفلسطينية.

