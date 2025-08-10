5 دول أوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن توسيع عملياتها في غزة

وكالات

أدانت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا في بيان مشترك، قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في غزة.

وقالت الدول الأوروبية الخمس، إن خطة إسرائيل توسيع العمليات تنذر بانتهاك القانون الإنساني، داعية إسرائيل للتراجع عن توسيع عملياتها فورا وعدم تنفيذه.

وأكدت الدولى الخمس، على أن أي محاولة لإسرائيل للضم أو توسيع المستوطنات تخالف القانون الدولي، مشددة على أن توسيع العمليات بغزة سيعرض كل المدنيين والأسرى للخطر.

وجددت بريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا في بيانهم، التأكيد على نزع سلاح حماس وعدم وجود دور لها بإدارة غزة.

وقال نائب المندوب الفرنسي جاي دارمادهيكاري، الأحد، إن باريس تُذكر بمعارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وضمه واستيطانه أو تهجير سكانه قسريا.

وأدان دارمادهيكاري، بأشد العبارات خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها للسيطرة على مدينة غزة، مشيرا إلى أن على إسرائيل فتح جميع معابر غزة بشكل عاجل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد دارمادهيكاري، على أن من الضروري أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال نائب المندوبة البريطانية بمجلس الأمن الدولي جيمس كاريوكي، الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة سيدفع بنحو مليون شخص إلى النزوح.

وأكد كاريوكي، على أن المساعدة المجزأة غير مناسبة وعلى إسرائيل رفع القيود عن المساعدات لغزة، مشددا على أنه لا يجوز لإسرائيل منع المنظمات الإنسانية من العمل بغزة عبر إجراءات تعسفية.

وأشار كاريوكي، إلى أن قرار إسرائيل خاطئ و"نحثها على إعادة النظر فورا في توسيع عملياتها بغزة".