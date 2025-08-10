"سنلاحقك في كل مكان".. مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (فيديو-صور)

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت شوارع تل أبيب، مساء أمس السبت، احتجاجات واسعة ضد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) احتلال مدينة غزة وذلك بناءً على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

Tonight in Tel Aviv: tens of thousands demand an end to the war, the occupation, and a corrupt murderous government. The dam is breaking.



For anyone calling this war “pro-Israel,” -- here’s actual Israel.pic.twitter.com/F4TLASdPkK — Etan Nechin (@Etanetan23) August 9, 2025

وشارك في المظاهرات عشرات الآلاف من الإسرائيليين، وقال منتدى عائلات الأسرى إن عددهم وصل إلى 100 ألف شخص، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء. وطالب المتظاهرون بإنهاء حرب غزة الدائرة منذ 22 شهرًا فورًا، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

Massive protest in Tel Aviv demanding Netanyahu to stop sabotaging ceasefire deal, and to express the refusal of the expansion of the Israeli war on Gaza. pic.twitter.com/eCEnyQHRZh — MenchOsint (@MenchOsint) August 9, 2025

ورفع المتظاهرون صور الأسرى الذين مازالوا بغزة، والذين يُقدر عددهم 50 أسيرًا (20 منهم ما زالوا أحياء)، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين إطلاق سراحهم. وقطع العشرات من المتظاهرين شارع أيالون الرئيسي وأضرموا النيران فيه.

💥Tel Aviv's Ayalon highway is blocked by protesters.

(Ido Lempert) pic.twitter.com/wfJiEc0Iw1 — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) August 9, 2025

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والشرطة، واستخدمت الأخيرة قواتها لتفريق الحشود. وتم اعتقال ما لا يقل عن 3 متظاهرين، بعد أن رددوا أمام الكاميرات: "لا حياة طبيعية مع هذا الواقع، لا حياة كالمعتاد"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨On the orders of Netanyahu and his government, Israeli police assault demonstrators in Tel Aviv who are demanding an end to the aggression on Gaza, the completion of a prisoner exchange deal with the resistance, and the accountability of the Netanyahu… pic.twitter.com/ZbsSUVWjDD — Taleb 𓂆 baslieb⭐ (@taleb_b72) August 9, 2025

وقالت شاهار مور زهيرو، أحد أقارب الأسرى القتلى: "سنختم برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إذا غزوت أجزاء من غزة وقُتل الأسرى، فسنلاحقك في ساحات المدينة وفي الحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان"، وفقًا لما نقلته فرانس برس عنها.

وتعتبر هذه المظاهرات، التي دعا لها منتدى عائلات الأسرى، الأكبر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وذلك نظرًا لخوف عائلات الأسرى على حياة أبنائهم في حال نفّذ الجيش الإسرائيلي هذه الخطط واحتل غزة بالفعل.

🚨 Tel Aviv erupts in its largest protest yet — crowds demand end to war, end to hunger, free the captives, and remove the government. pic.twitter.com/JXF5PKVemv — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) August 9, 2025

كما اقتحم نشطاء استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث برنامج "الأخ الأكبر" أحد أشهر البرامج في إسرائيل، على الهواء احتجاجًا على قرار احتلال غزة، وظهر المحتجون وهم يرتدون قمصانًا كُتِب عليها "اخرجوا من غزة". وحملوا الحكومة مسؤولية "قتل الأسرى والجنود والفلسطينيين"؛ ما أجبر القناة على قطع البث، إلا أن المشهد كان قد وصل إلى الجمهور.