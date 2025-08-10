إعلان

"سنلاحقك في كل مكان".. مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (فيديو-صور)

01:18 م الأحد 10 أغسطس 2025
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (1)
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (3)
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (4)
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (7)
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (2)
    مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو (5)
كتبت- سهر عبد الرحيم:

شهدت شوارع تل أبيب، مساء أمس السبت، احتجاجات واسعة ضد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) احتلال مدينة غزة وذلك بناءً على خطة قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشارك في المظاهرات عشرات الآلاف من الإسرائيليين، وقال منتدى عائلات الأسرى إن عددهم وصل إلى 100 ألف شخص، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء. وطالب المتظاهرون بإنهاء حرب غزة الدائرة منذ 22 شهرًا فورًا، وإعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

ورفع المتظاهرون صور الأسرى الذين مازالوا بغزة، والذين يُقدر عددهم 50 أسيرًا (20 منهم ما زالوا أحياء)، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى تأمين إطلاق سراحهم. وقطع العشرات من المتظاهرين شارع أيالون الرئيسي وأضرموا النيران فيه.

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين والشرطة، واستخدمت الأخيرة قواتها لتفريق الحشود. وتم اعتقال ما لا يقل عن 3 متظاهرين، بعد أن رددوا أمام الكاميرات: "لا حياة طبيعية مع هذا الواقع، لا حياة كالمعتاد"، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت شاهار مور زهيرو، أحد أقارب الأسرى القتلى: "سنختم برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إذا غزوت أجزاء من غزة وقُتل الأسرى، فسنلاحقك في ساحات المدينة وفي الحملات الانتخابية وفي كل زمان ومكان"، وفقًا لما نقلته فرانس برس عنها.

وتعتبر هذه المظاهرات، التي دعا لها منتدى عائلات الأسرى، الأكبر منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وذلك نظرًا لخوف عائلات الأسرى على حياة أبنائهم في حال نفّذ الجيش الإسرائيلي هذه الخطط واحتل غزة بالفعل.

كما اقتحم نشطاء استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث برنامج "الأخ الأكبر" أحد أشهر البرامج في إسرائيل، على الهواء احتجاجًا على قرار احتلال غزة، وظهر المحتجون وهم يرتدون قمصانًا كُتِب عليها "اخرجوا من غزة". وحملوا الحكومة مسؤولية "قتل الأسرى والجنود والفلسطينيين"؛ ما أجبر القناة على قطع البث، إلا أن المشهد كان قد وصل إلى الجمهور.

تل أبيب الكابينت مدينة غزة بنيامين نتنياهو حركة حماس قطاع غزة
إعلان

