وكالات

شهدت ليبيا، أمس السبت، حالة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو يوثق مشهد أثار الغضب بين المواطنين، حيث ظهر مجموعة من الشباب في حفل موسيقي خاص بمدينة الزاوية، غرب البلاد، وهم ينثرون مبالغ مالية ضخمة على الأرض ويدوسونها بأقدامهم.

وتأتي الواقعة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات معيشية حادة، أبرزها نقص السيولة وتأخر صرف الرواتب.

ولقي الفيديو انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من التعليقات الغاضبة التي اعتبرت ما جرى "تصرفاً استفزازياً" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ووصف الناشط السياسي عيسى عبد القيوم المشهد بأنه "مقرف" ويكشف عن "ثغرات في المؤسسات المالية" سمحت بوصول أموال بهذا الحجم إلى مراهقين ليتم التعامل معها بهذه "السفاهة"، على حد تعبيره.

وكتب الناشط عبدالله الشافعي أن ما حدث "منظر مخز"، مؤكداً أن "المواطن البسيط لا يجد قوت يومه، بينما هناك من يستعرض بالمال ويرميه على الأرض ليداس بالأحذية" أما المدونة فاتحة الفارسي، فرأت أن الفيديو "يجسد الفجوة الكبيرة بين الليبيين، بين من يعاني ضيق العيش ومن يعيش البذخ".

من جانبه، أشار المحامي عصام التاجوري إلى أن الواقعة "تسلط الضوء على ظاهرة خطيرة تتعلق بغياب الرقابة على مصادر المال وسوء التصرف فيه"، معتبراً أنها "تعكس خللاً مجتمعياً واقتصادياً يستوجب المعالجة".