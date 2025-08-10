زيلينسكي: نثمن البيان المشترك لقادة أوروبا بشأن السلام في أوكرانيا

وكالات

ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودعم بالكامل البيان المشترك لقادة أوروبا بشأن السلام في أوكرانيا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عنه.

وصباح اليوم الأحد، أكد زعماء أوروبيون، أن نهجًا يجمع بين الدبلوماسية الفاعلة ودعم أوكرانيا والضغط على الاتحاد الروسي وحده كفيل بإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ورحب بيان حمل توقيع الرئيس الفرنسي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية وقادة أوروبيين آخرين، بـ"جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف القتل في أوكرانيا وإنهاء حرب العدوان الروسية وتحقيق السلام والأمن العادل والدائم لأوكرانيا".

وأضاف البيان الذي صدر قبيل القمة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في ألاسكا "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيًا، وأيضًا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال عمل تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها".

وجاء في البيان أنه "لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا بدونها، ونلتزم بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة"، وفقًا لسكاي نيوز.

وتابع: "لأوكرانيا حرية الاختيار بشأن مصيرها، ولا يمكن إجراء مفاوضات جادة إلا مع وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية".