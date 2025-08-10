

وكالات



أعلن رئيس ديوان المستشارية الألمانية تورستن فراي، أن ألمانيا لن تتخلى عن دعمها لإسرائيل وستواصل ضمان أمنها على الرغم من قرار تعليق إصدار تصاريح تصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل.

قال فراي: "لا ينبغي أن يكون هناك أي شك على الإطلاق في أن أساسيات السياسة الألمانية تجاه إسرائيل تبقى دون تغيير، وستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري لحماية وجودها وأمنها".

وأشار إلى أن قيود التصدير ستؤثر فقط على المنتجات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، ولن تؤثر الإجراءات على "أي شيء يخدم الدفاع عن النفس لإسرائيل، مثل الدفاع الجوي والدفاع البحري"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف فراي: "بطبيعة الحال، ستتلقى إسرائيل كل الدعم الممكن في كافة هذه المجالات".

وأعلن المستشار الألماني فريدرش ميرتس يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الألمانية لن تُصدر تصاريح لصادرات عسكرية إلى إسرائيل يُمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وانتقد العديد من السياسيين، بمن فيهم زملاء ميرتس في الحزب هذا القرار.