بالفيديو.. لحظة ثوران ضخم لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

(د ب أ)

أفادت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية بأن بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا ثار اليوم الجمعة، مطلقا عمودا هائلا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 كيلومترات في السماء.

وقالت الهيئة إن الثوران وقع الساعة 8:48 صباحا بالتوقيت المحلي (0048 بتوقيت جرينتش) على جزيرة فلوريس الواقعة شرقي البلاد في مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مراقبين في مركز رصد ليوتوبي القريب، أن الثوران كان مصحوبا بصوت دوي قوي.

وحذرت السلطات السكان والسياح من القيام بأي أنشطة ضمن نطاق 6 كيلومترات من فوهة البركان، مع امتداد منطقة الخطر.