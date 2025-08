بالفيديو.. لحظة ثوران ضخم لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

(د ب أ)

أفادت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية بأن بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي في إندونيسيا ثار اليوم الجمعة، مطلقا عمودا هائلا من الرماد بلغ ارتفاعه نحو 10 كيلومترات في السماء.

وقالت الهيئة إن الثوران وقع الساعة 8:48 صباحا بالتوقيت المحلي (0048 بتوقيت جرينتش) على جزيرة فلوريس الواقعة شرقي البلاد في مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية.

وذكرت الوكالة، نقلا عن مراقبين في مركز رصد ليوتوبي القريب، أن الثوران كان مصحوبا بصوت دوي قوي.

وحذرت السلطات السكان والسياح من القيام بأي أنشطة ضمن نطاق 6 كيلومترات من فوهة البركان، مع امتداد منطقة الخطر.

Happening: Mount Lewotobi Laki-Laki Erupts in Indonesia.



Mount Lewotobi Laki-Laki erupted at 8:48 PM WITA in East Nusa Tenggara, sending an ash column up to 10,000 meters above the summit. Volcanic lightning was also visible during the eruption. pic.twitter.com/ZZbcAyYli9