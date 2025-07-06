نتنياهو: غيرنا بالفعل الشرق الأوسط ونعمل على توسيع دائرة التطبيع

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن جوريون قبل التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن: "نعمل على توسيع دائرة السلام في المنطقة"، وفقًا لتعبيره.

وأكد نتنياهو، عزم حكومته على إعادة جميع الأسرى والنصر والقضاء على قدرات حركة حماس العسكرية، مضيفًا "حققنا إنجازات عظيمة في غزة وأمامنا إنجازات أخرى لنكملها بإعادة جميع الأسرى".

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي زعمه، بأن حكومته غيرت بالفعل منطقة الشرق الأوسط و"لدينا فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام".

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدًا الاثنين، في الوقت الذي أرسلت فيه إسرائيل وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقتٍ سابق من اليوم لإجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس بشأن هدنة لإنهاء حرب غزة وإعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.