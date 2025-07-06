إعلان

سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي

12:32 م الأحد 06 يوليه 2025

سلاح الجو الامريكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، اعتراض طائرة مدنية بعد ظهر السبت، بعد دخولها المجال الجوي المحظور فوق "بيدمينستر" بولاية نيوجيرسي، حيث يقضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت القيادة في بيان، إن الطائرة دخلت منطقة حظر الطيران المؤقت قبل الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت الشرقي، وتم إخراجها بأمان من المنطقة بعد تنفيذ مناورة "الرأس" القياسية لجذب انتباه الطيار.

وأوضحت "نوراد" أن هذا الحادث كان رابع انتهاك للمجال الجوي المحظور في ذلك اليوم، مشيرة إلى وقوع توغل خامس لاحقًا، ما رفع عدد الانتهاكات فوق المجال الرئاسي إلى خمس خلال يوم واحد.

وأكدت القيادة أنها استجابت بسرعة، باستخدام نظام دفاعي متعدد الطبقات، يشمل رادارات وأقمارًا صناعية وطائرات مقاتلة، مشيرة إلى أن المجال الجوي فوق "بيدمينستر" يُغلق تلقائيًا عند وجود ترامب في المدينة.

وحذّر المسؤولون الطيارين الخاصين من ضرورة الالتزام بالإجراءات والاطلاع على قيود المجال الجوي قبل الإقلاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الأمريكي نادي ترامب ولاية نيوجيرسي اعتراض طائرة مدنية دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

استمرار انكماش أداء القطاع الخاص بمصر