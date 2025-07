سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي

وكالات

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، اعتراض طائرة مدنية بعد ظهر السبت، بعد دخولها المجال الجوي المحظور فوق "بيدمينستر" بولاية نيوجيرسي، حيث يقضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت القيادة في بيان، إن الطائرة دخلت منطقة حظر الطيران المؤقت قبل الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت الشرقي، وتم إخراجها بأمان من المنطقة بعد تنفيذ مناورة "الرأس" القياسية لجذب انتباه الطيار.

Attention all pilots: If you’re flying anywhere near Bedminster, NJ, you’d better check NOTAMs 1353, 1358, 2246 and 2247. These TFRs are in place for a reason. No excuses! Stay sharp, stay legal, and stay out of restricted airspace.https://t.co/uIir745UjA…@NORADCommand