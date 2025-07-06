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بن جفير وسموتريتش يرفضان إدخال مساعدات لغزة

08:18 ص الأحد 06 يوليه 2025

اسرائيل

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، في موقف يعكس تشددًا متزايدًا داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأضافت التقارير أن مشادة حادة نشبت بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بسبب الخلاف على وتيرة تنفيذ المناطق الإنسانية داخل قطاع غزة، وسط اتهامات متبادلة بعدم الالتزام بالتعليمات.

واتهم الوزير سموتريتش الجيش الإسرائيلي بعدم تنفيذ أوامر القيادة السياسية المتعلقة بما يُعرف بـ"الفصل الإنساني"، الذي يهدف إلى تسهيل إدخال المساعدات ضمن مناطق محددة.

وذلك وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وجاءت هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل غزة.

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بن جفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد إدخال المساعدات الإنسانية غزة
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