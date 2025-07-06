وسط خلافاته مع ترامب.. ماسك يعلن إنشاء حزب سياسي جديد في أمريكا

وكالات

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة لتحدي "نظام الحزب الواحد في البلاد".

وبعد يوم من استطلاع رأي أجراه على منصة إكس، عما إذا كان يجب إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة لمنافسة الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، أعلن ماسك، السبت، تأسيس "حزب أمريكا".

وفي منشور على حسابه بمنصة "إكس"، كتب ماسك: "بنسبة 2 إلى 1، تريد حزبا سياسيا جديدا وستحصل عليه"، مضيفا "اليوم، تم تأسيس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم".

وتأتي خطوة ماسك، بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق، وهو ما عارضه الملياردير الأمريكي بشدة.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

كان ماسك من أبرز الداعمين والممولين لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية؛ إذ أنفق مئات ملايين الدولارات، كما تولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية من أجل خفض الإنفاق الحكومي، غير أن الرجلين اختلفا لاحقا بسبب مشروع القانون.

وفي وقت سابق من الأسبوع، هدد الرئيس الأمريكي بحجب مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركة تسلا المملوكة لماسك، من الحكومة الفيدرالية.

من جانبه، أكد ماسك أنه سيبدأ حزبا سياسيا جديدا وسينفق الكثير من الأموال لإقالة المشرعين الذين دعموا مشروع القانون.

في إطار ذلك، أعرب الجمهوريون عن قلقهم من أن الخلاف بين ترامب وماسك قد يقلل فرصهم في الحصول على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس عام 2026.