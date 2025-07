واشنطن تتهم حماس بمهاجمة موقع إغاثي وإصابة أمريكيين في غزة

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن أمريكيين أصيبا في هجوم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقع توزيع تابع لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وفق قوله.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة لها عبر منصة "إكس": "هذا الصباح، هاجمت حماس موقع توزيع تابع لمؤسسة GHF، مما أسفر عن إصابة أمريكيين اثنين، هذا العمل العنيف ضد من يقدمون الإغاثة لسكان غزة يكشف فساد حماس (وفق قولها)، تبرعت مؤسسة GHF بأكثر من 62 مليون وجبة - ولن يثني أي شيء هؤلاء العاملين الشجعان عن العمل. ندعو الله أن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين الأمريكيين".

This morning, Hamas terrorists attacked a GHF distribution site, injuring two Americans. This act of violence against the people actually bringing relief to Gazans lays bare the depravity of Hamas. GHF has contributed over 62 MILLION MEALS - nothing will stop these courageous aid…