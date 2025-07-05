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النمسا.. مقتل شخصين على الأقل في حادث تحطم طائرة

08:03 م السبت 05 يوليه 2025

النمسا.. مقتل شخصين على الأقل في حادث تحطم طائرة

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وكالات

أفادت وسائل إعلام نمساوية، السبت بمصرع شخصين على الأقل في تحطم طائرة صغيرة قرب بلدية كريمل بعد ظهر اليوم.

وقالت السلطات المحلية، إن الحادث تسبب في اندلاع حريق في الموقع، مؤكدة أن الطقس كان جيدا في أثناء وقوع الحادث، ما يستبعد عامل الطقس من أسباب الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء، أن الطائرة تحطمت في منطقة وعرة، كما نُشرت فرق الإنقاذ من المنطقة المحيطة للبحث عن الضحايا، وإطفاء الحريق في الطائرة ومحيطها.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن الطائرة أقلعت من مدينة أوبرشلايسهايم القريبة من ميونيخ.

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