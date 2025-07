ترامب وزوجته يرقصان في البيت الأبيض |فيديو

وكالات

وثّقت عدسات الكاميرات مشاهد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وهما يرقصان خلال احتفالات يوم الاستقلال، التي أُقيمت أمس الجمعة، الرابع من يوليو 2025.

ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، كتبت فيه: "الرئيس الأمريكي ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يشاهدان الألعاب النارية من شرفة ترومان في البيت الأبيض".

President @realDonaldTrump and @FLOTUS watch fireworks from the Truman Balcony at the White House ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/v1z6P6bE20