ترامب وزوجته يرقصان في البيت الأبيض |فيديو

وكالات

وثّقت عدسات الكاميرات مشاهد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وهما يرقصان خلال احتفالات يوم الاستقلال، التي أُقيمت أمس الجمعة، الرابع من يوليو 2025.

ونشرت مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشارة الاتصالات للرئيس، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، كتبت فيه: "الرئيس الأمريكي ترامب والسيدة الأولى ميلانيا يشاهدان الألعاب النارية من شرفة ترومان في البيت الأبيض".

President @realDonaldTrump and @FLOTUS watch fireworks from the Truman Balcony at the White House ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/v1z6P6bE20 — Margo Martin (@MargoMartin47) July 5, 2025

وترافقت الاحتفالات مع أغنية ترامب المفضلة "God Bless The USA" للمغني لي غرينوود، والتي تقول في أحد مقاطعها: "أنا فخور بأنني أمريكي، حيث أعلم على الأقل أنني حر.. ولن أنسى الرجال الذين ماتوا، الذين منحوني هذا الحق.. وسأقف بكل فخر بجانبك لأدافع عنها حتى اليوم.. لأنني أحب هذه الأرض.. فليبارك الله أمريكا".

وشملت مراسم الاحتفال أيضًا عرضًا للألعاب النارية، إلى جانب تحليق قاذفات B-2 "الشبح"، والتي استخدمتها الولايات المتحدة مؤخرًا في ضرباتها ضد المنشآت النووية الإيرانية.

الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يشاهدان قاذفات القنابل B-2 ومقاتلات F-35 تعبر من فوق البيت الأبيض، في احتفالات عيد الاستقلال. pic.twitter.com/eSH4O6xH9C — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 4, 2025

شهدت الولايات المتحدة أمس الجمعة 4 يوليو 2025 احتفالات واسعة بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي، الذي يُعد من أهم الأعياد الوطنية في البلاد، وتميزت الاحتفالات هذا العام، بإقامة فعاليات متنوعة شملت عروض الألعاب النارية الضخمة، حفلات الشواء، الكرنفالات، المسيرات، الحفلات الموسيقية، والمعارض، بالإضافة إلى تجمعات عائلية في أجواء احتفالية مميزة.