عائلات الأسرى الإسرائيليين: حان وقت التوصل لاتفاق شامل

وكالات

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إنها ستنظم الليلة مظاهرة في ميدان الأسرى بتل أبيب.

وأضافت أنه "حان الوقت لإتمام المهمة والتوصل إلى اتفاق شامل"، مشيرة إلى أن جميع الأسرى الـ50 "حالات إنسانية"، وبعضهم يواجه خطر الموت أو الاختفاء.

وطالبت الهيئة بصفقة شاملة تعيد الأسرى دفعة واحدة من غزة، وباتفاق لايسمح بتجدد الحرب مرة أخرى.

وقالت عائلات الأسرى، إنها تنتظر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أفعالًا والموافقة على المقترح المُقدم له، لافتة إلى أن سياسات نتنياهو أدت إلى مقتل العديد من الأسرى.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على كل الأطراف لضمان التوصل لاتفاق وتنفيذه.

واستلمت إسرائيل رد حركة "حماس" بشأن مقترح التهدئة، وستجري حكومة نتنياهو مناقشات مكثفة السبت والأحد، حول رد حماس الأخير وبشأن مصير الحرب والمفاوضات، بحسب موقع (كان) العبري.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، لمناقشة المفاوضات بشأن صفقة غزة، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة.